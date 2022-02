The New York Times koopt populaire internetspel Wordle

Wordle werd bedacht door de in New York woonachtige Brit Josh Wardle, die het spel vier maanden geleden uitbracht. Spelers moeten in zes pogingen een woord met vijf letters raden. In november kende het spel slechts negentig spelers. Begin januari was het aantal spelers al uitgegroeid tot meer dan 300.000 en inmiddels wordt Wordle dagelijks door miljoenen mensen gespeeld. De populariteit is mogelijk te verklaren doordat gebruikers hun resultaten makkelijk kunnen delen via sociale media, zonder daarbij antwoorden te verklappen.