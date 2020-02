The Boring Company van Elon Musk is klaar met graven eerste tunnel

De mijlpaal werd gevierd met een kort filmpje waarin een boor van het bedrijf te zien is die door een muur heen breekt van het Las Vegas Convention Center (LVCC). De tunnel is anderhalve kilometer lang, en het heeft drie maanden graven en boren geduurd voordat de eindhalte werd bereikt.

Bijna een jaar geleden kondigde The Boring Company aan een tunnelnetwerk te zullen bouwen in Las Vegas. Toen werd januari volgend jaar als opleverdatum gegeven; de komende tijd gaat The Boring Company dus aan de slag om de tunnel klaar voor gebruik te maken.

De tunnel voor het LVCC is dus de eerste die het bedrijf heeft afgemaakt. Overigens maakte The Boring Company al wel eens een testtunnel in Los Angeles. Het LVCC wil de tunnel gaan gebruiken voor autonome voertuigen die bezoekers snel over het terrein vervoeren. In het conferentiecentrum wordt ook de CES-beurs gehouden.