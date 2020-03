Telefoon bijna dood? Met deze tips gaat hij nog jaren mee

Afgelopen zomer leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Op vakantie checkte je ’s ochtends het weerbericht op je telefoon, die de hele nacht had liggen opladen. ’s Middags wees Tripadvisor bij welke ijssalon je moest zijn en hielp Google Maps je door de kronkelende straatjes van een pittoreske binnenstad. Toen de ober het diner bracht, had je nog een stevige 57 procent batterij-inhoud. Je nam selfie na selfie. Na zonsondergang, met een glas wijn in de hand, kletste je telefonisch met je moeder. Het was een prachtige dag geweest, en je telefoon was met 30 procent nog ver buiten de gevarenzone.