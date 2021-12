Telefoneren is zó 2010: jeugd belt alleen voor officiële en formele contacten

We kennen dat beeld allemaal wel. Dochter zit 24/7 op de smartphone maar als vader of moeder belt, dan neemt ze niet op. Wel reageert ze binnen drie seconden met een appje: ‘Pap, wat is er?’ En wat belt de jeugd tegenwoordig raar. Ze hebben hun telefoon niet aan hun oor maar voor hun gezicht.



Wat betekent dat tegenwoordig eigenlijk, bellen? Wordt het woord ‘bellen’ nog wel correct gebruikt? Kunnen we niet beter spreken van ‘communiceren?’ De telefoon is een zakcomputer geworden waarmee je ook kunt telefoneren, áls je dat tenminste wilt. Want telefoneren is zó 2010.