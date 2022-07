Tarinda (30) heeft geen data op haar telefoon: ‘Niet op social media kunnen geeft zoveel rust’

Geen appjes, geen e-mails, geen notificaties: wanneer Tarinda Straver de deur uitstapt, is ze slecht bereikbaar. De dertiger heeft al jaren geen data meer op haar telefoon. Hoewel die situatie spontaan ontstond toen ze naar het buitenland verhuisde, zou ze nu niet meer anders willen. Op LinkedIn vertelt ze waarom, maar haar keuze roept alsnog veel vragen op. ,,Het is voor veel mensen een realitycheck.”

In 2017 verhuist Tarinda met haar man naar het buitenland. Eenmaal aangekomen in India kopen ze als een van de eerste dingen een lokale simkaart. ,,Zonder er over na te denken eigenlijk. Maar we hadden ‘m ook echt nodig, omdat we daar veel gebruikmaakten van Uber.”

Wanneer het stel 2,5 jaar later de Indische Oceaan oversteekt en zich settelt in Kaapstad, Zuid-Afrika, staat het regelen van een lokale simkaart wederom op hun to do-lijst. Maar een bezoekje aan de winkel blijft deze keer uit. ,,Het kwam er simpelweg niet van, en dat beviel ons eigenlijk heel goed. Al snel besloten we om helemaal geen simkaart meer te kopen, en zonder data op onze telefoon te leven.”

Geen social media

Het grootste voordeel volgens Tarinda? ,,Je krijgt niet continu prikkels. Ik ontvang nu buiten de deur geen e-mails, appjes of notificaties. Daarnaast geeft het zoveel rust om niet op social media te kúnnen. Die onbereikbaarheid moet overigens ook geen probleem zijn – ook niet naar klanten toe, vind ik. Zelfs niet voor mij, en ik werk als content coach in de digitale wereld. We zijn mensen, geen robots. Wat maakt het nou uit als je een paar uur later reageert? Bovendien ben ik telefonisch bereikbaar, als mensen me echt nodig hebben.”

Om de vraag wat ze dán doet – bijvoorbeeld wanneer ze in het ov zit – moet Tarinda een beetje lachen. ,,Nou, kletsen met de persoon met wie je bent. Of gewoon lekker om me heen staren. Mensen kijken, uit het raam loeren, een beetje dagdromen. We zijn het verleerd om ons te vervelen.”

Belangrijke dingen missen

In eerste instantie zag Tarinda als millennial uiteraard ook beren op de weg. ,,Oh, dan kan ik dus geen Stories delen op Instagram, dacht ik nog. En: mis ik dan niet belangrijke dingen?” Maar al snel stelde de dertiger haar mening daarover bij. ,,Eigenlijk is het te gek voor woorden dat we in een maatschappij leven waarin het moeilijk is om even niks te kunnen delen. Wat maakt het nou uit of je op dat moment iets deelt, of die avond? Het is eigenlijk echt een mindfuck.”

Naar eigen zeggen is Tarinda blij dat ze nu dat inzicht heeft. ,,Ik ben blij dat ik inzie dat het fijn is om niet altijd online te zijn.” Dit is ook een van de redenen waarom ze besluit haar verhaal op LinkedIn te delen. ,,Ik hoop mensen te inspireren. Ik heb soms het gevoel dat voor velen online belangrijker is geworden dan offline. Maar juist doordat je niks wil missen, mis je heel veel.”

Offline functies gebruiken

Dat inspireren lijkt wel gelukt te zijn, want met haar post heeft Tarinda 6000 likes binnengesleept. Ook stromen de reacties vol met vragen. Zo willen veel mensen vooral weten hoe ze dat dan doet met Google Maps, of verkeersapps zoals Flitsmeister of een parkeerapp. Die mensen wijst Tarinda op de offline functies van vele apps. ,,Op Google Maps kan je kaarten downloaden die je vervolgens offline kan gebruiken. En hetzelfde geldt voor talen downloaden op Google Translate. Ik heb in ieder geval geen apps die ik mis omdat ik geen data op mijn telefoon heb.”

Mensen zouden het gewoon eens moeten proberen, vindt Tarinda. ,,Of ik denk dat mensen er gelukkiger van worden? Ja, ik denk het wel. Ikzelf in ieder geval sowieso.”

