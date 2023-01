Stress over wat en hóé te koken vanavond? Probeer deze apps

Zit jij ook regelmatig met je handen in het haar over wat je vanavond moet koken, of heb je juist een ambitieus kookproject en geen flauw idee waar je moet beginnen? Deze apps helpen je een handje in de keuken.

Apps voor maaltijdinspiratie

Lang niet iedereen heeft zin om aan het einde van een lange dag óók nog eens na te denken over het eten. Het barst dan ook van de receptenapps, die min of meer allemaal hetzelfde werken. Doorgaans kun je door recepten bladeren, ze aan je favorietenlijstje toevoegen, en maakt de app automatisch een boodschappenlijst aan.

In Nederland kom je dan al snel bij supermarktapps aan, die natuurlijk eigen producten willen verkopen. Voor wie liever niet aan één supermarkt vastzit, en graag gezond wil koken, biedt het Voedingscentrum de Slim Koken-app aan (Android, iOS).

Deze app zit vrij simpel in elkaar. Je zoekt op ingrediënt of gerecht en krijgt dan een gezonde optie aangeboden. Vervolgens vraagt de app voor hoeveel mensen je kookt en hoe oud ze zijn. De ingrediënten voor het geleverde recept plaats je met een druk op de knop in de boodschappenlijst.

Wel jammer: je kan geen dieetwensen toevoegen aan de app, alleen aangeven dat je vegetarisch wil eten. Je zal dus zelf moeten uitpluizen of een recept ook binnen je eigen dieet of allergie past. Hoeft het niet per se gezond? Dan kan je ook de app Leuke Recepten (Android, iOS) proberen, die er erg op lijkt. Alleen toont Leuke Recepten dan weer geen voedingswaarden.

Engelstalige receptenapps bieden meer keuze

Voor meer keus zit je al snel in een Engelstalige receptenapp, zoals Whisk (Android, iOS, van Samsung. Met Whisk kun je je bijvoorbeeld abonneren op bepaalde koks, en zijn er verzamellijstjes met recepten binnen een bepaalde keuken of eetwens. Ook kun je filteren op kooktijd en dieeteisen, en zit er ook een maaltijdplanner aan verbonden voor de hele week.

Je krijgt met Whisk automatisch berichten, foto’s en recepten van de koks die je volgt. Wel moet je wat scherper opletten: de meeste recepten komen van andere gebruikers, ze zijn niet speciaal geselecteerd. Let dus op de cijfers van andere gebruikers. Verder moet je veel recepten handmatig op ‘Metric’ zetten - dan pas krijg je de hoeveelheden in grammen en liters.

De app Tasty (Android, iOS), van Buzzfeed, houdt het allemaal wat simpeler. Je moet vooraf een paar korte vragen beantwoorden over wat je zoekt in de app, en krijgt op basis daarvan gerechten aangeraden. Wil je niet per sé verbonden zijn aan de aanraders van één platform? Dan is er SideChef (Android, iOS), dat je recepten die je online vindt laat opslaan in de app.

Opletten op wat je eet

Heb je inspiratie genoeg, maar maak je je zorgen over wat je eet? Het Voedingscentrum biedt een tweetal handige apps. Ten eerste is er de basisapp, Mijn Eetmeter (Android, iOS). In deze app kun je een voedingsdagboek bijhouden en je eigen gewicht in de gaten houden. Op basis van je dagboek geeft de app zowel op dagelijkse als op wekelijkse of maandelijkse basis advies: krijg je wel de juiste voedingsstoffen binnen?

Daarnaast is er de app Kies ik Gezond? (Android, iOS). Met deze app kun je je boodschappen scannen om te zien wat de voedingswaarde is. Je kan vooraf instellen dat de app ook op dieeteisen let, zodat de app altijd weet dat het je moet laten weten als ergens schaaldieren of gluten in zit. Ten slotte geeft Kies ik Gezond? je ook tips over gezondere alternatieven.

Kookapps voor ambitieuze thuiskoks

Hou je wel van een kookexperiment? Er zijn genoeg specialiseerde apps als je al wat verder gevorderd bent. Het bakken van zuurdesembrood, bijvoorbeeld, dat erg populair werd tijdens de lockdowns. Ben je bereid om wat geld neer te tellen, dan zit je bij Bread Boss (Android, iOS, 7,99 euro) aan het goede adres.

Deze app begeleidt je van het selecteren en wegen van de ingrediënten tot aan het bakken van verschillende soorten brood. Voor een simpelere maar gratis app pak je Kneady (Android, iOS). Deze app zet vooral in op recepten volgen en biedt minder ruimte voor experimenten.

Voor thuisbierbrouwers is Brewfather (Android, iOS) bijzonder behulpzaam. De app laat je bladeren door duizenden bierrecepten met ingrediënten op maat. Per brouwsel kun je vervolgens tientallen aspecten in de gaten houden van vrijwel elk onderdeel van het proces. Maar: deze app is niet voor beginners. Net als Fermentation (iOS) en Ferment Scheduler (Android), die je helpen om bijvoorbeeld zuurkool en yoghurt te maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.