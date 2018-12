Stormpoolen en #FreeHermien: dit waren de beste hashtags op Twitter van dit jaar

Stormpoolen, FreeHermien en de Siberische Beer. Het is een greep uit de gevatte termen die Twitteraars in 2018 groot wisten te maken. Twitter heeft - inclusief de populairste hashtags van 2018 - het allemaal op een rij gezet.

Want de decembermaand is natuurlijk niet compleet zonder een lijstje. ,,Het was het jaar van #stormpoolen, #FreeHermien, #hitteplansongs en Hollands glorie tijdens #OWS2018 en #TDF. Dit zijn de meest opvallende hashtags en tweets”, aldus Twitter.

#Stormpoolen

,,Het jaar was nog geen twee weken oud toen het land werd getroffen door een woeste westerstorm”, schrijft het sociale medium. Chaos was het gevolg. De NS kon de druk niet aan en het spoornet lag grotendeels plat. Een groot aantal reizigers raakte daardoor gestrand. Maar Nederland had ineens de kans om zich van haar beste kant te laten zien, zo schreef deze website toentertijd. De hashtag #Stormpoolen werd geboren. Duizenden mensen zochten of boden een lift aan. Op sommige plaatsen zoals treinstation Utrecht Centraal was het zelfs zo druk dat de VID aan het begin van de avond over heuse ‘stormpoolfiles’ sprak.

Het was een bijzonder fenomeen. Ruim 15.000 berichten met de hashtag #stormpoolen werden op 18 januari over en weer uitgezonden. Vooral tussen 17.00 en 18.00 toonde de solidaire actie een piek op sociale media.

Volledig scherm Nooit gedacht ooit nog twitter te installeren...nu wel bijna in Utrecht met 3 andere helden! #StormPoolen © Twitter / Menno van den Berg

Hermien de Koe

Daarnaast hadden we Hermien de koe, het rund dat liefst twee maanden lang in vrijheid wist te leven nadat zij was ontsnapt aan het slagersmes. Overdag hield het dier zich al weken schuil in de bossen nabij het Overijsselse Lettele, maar zodra het donker werd dook zij op in de schuur met jongvee van een veehouder in de buurt, op zoek naar voedsel. Twitteraars wilden de dood van Hermien voorkomen en bedachten #FreeHermien (Bevrijd Hermien - red.). En dat lukte. De #MeKoe koe mocht in vrede verder leven in Friesland.

Ook de kou in februari was reden voor een hashtag. De #SiberischeBeer zorgde voor temperaturen van -15 graden celsius, met een gevoelstemperatuur die nog veel lager lag. Dat zorgde voor schaatstaferelen op de grachten van Amsterdam en het leverde plaatjes van ijspret op die al zeker tien jaar niet meer zijn gemaakt.

Verder: #hitteplansongs vanwege de bizar warme zomer. #TourDeFrance vanwege het Nederlandse succes van Dylan Groenewegen en Tom Dumoulin en #OWS2018 voor - hoe kan het ook anders - de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.