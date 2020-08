Storing bij SNS, ASN en Regiobank, klanten kunnen niet bij hun spaargeld

Klanten ING kunnen minder goed internet­ban­kie­ren door storing

18 augustus ING heeft een storing bij zijn dienst voor internetbankieren. Inloggen is wel mogelijk, maar klanten maken melding dat ze geen inzage hebben in de bij- en afschrijvingen. Ook is het saldo niet te zien. Dit alles geldt ook voor de mobiele app. Klanten melden ook problemen bij betalingen.