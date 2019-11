Stadia-gebruikers klagen over nog niet ontvangen toegangscodes

Op Reddit geeft Google aan dat bekend is dat een aantal gebruikers die die Founder’s Edition hebben vooruitbesteld, wellicht nog niet hun codes hebben ontvangen. Het bedrijf zegt dat het een probleem heeft geïdentificeerd waarbij een ‘kleine fractie van de Stadia-toegangscodes is verzonden die niet werkt’. Google zegt dat dit probleem in behandeling is genomen en dat het is doorgegaan met het uitbrengen van de codes, in de volgorde van de oorspronkelijke bestellingen.