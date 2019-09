‘Spotify selecteert vrouwonvriendelijk’

Waarom je misschien toch even moet wachten met het updaten van je iPhone

20 september Apple heeft afgelopen nacht - zoals we eerder al meldden - een volgende versie gelanceerd van zijn mobiel besturingssysteem, maar gebruikers denken misschien best twee keer na voor ze die installeren. De nieuwe iOS 13 zou namelijk flink wat bugs hebben en kenners raden aan om te wachten tot iOS 13.1 arriveert. Voor de ongeduldigen onder ons: dat is over vier dagen al.