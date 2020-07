Spotify lanceert abonnement voor stelletjes

Facebook verbiedt accounts van extremisti­sche Amerikaan­se ‘boogaloo’-beweging

10:45 Facebook voert de strijd op tegen de anarchistische boogaloo-beweging, waarvan de leden onrust proberen te stoken in de Verenigde Staten en aanzetten tot geweld tijdens antiracismeprotesten in het land. Het is de eerste keer dat het socialmediabedrijf de boogaloo-beweging aanduidt als een gevaarlijke organisatie.