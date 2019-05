Software Microsoft moet data verkiezingen beter beveiligen

Ap­ple-baas Tim Cook: ‘Digitale privacy zit in een crisis’

5 mei Er is dringend behoefte aan overheidsregulering om de privacy van internetgebruikers te beschermen. Dat zegt Apple-CEO Tim Cook in een interview met de Amerikaanse zender ABC News. Het is niet de eerste keer dat Cook voor dergelijke regelgeving pleit. Eerder noemde hij de dataverzameling door commerciële bedrijven al ,,spionage’’. ,,Privacy is een crisis geworden’’, aldus Cook.