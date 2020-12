Snapchat laat gebruikers tweets delen

Het voordeel boven het delen van een screenshot is volgens Snap dat het minder moeite kost doordat het maken van een screenshot niet meer nodig is. Daarnaast kunnen andere gebruikers nu klikken op de tweet om deze gelijk te openen in Twitter. Het is volgens het bedrijf voor het eerst dat tweets geïntegreerd zitten in Snapchat Stories.



Het gebruiken van tweets in Stories begint door in Twitter op de Deel-knop te drukken en daarna Snapchat te selecteren. De tweet zal daarbij direct als sticker in de camera-interface verschijnen, waarna met een klik op de knop de Lens Carrousel geopend kan worden. Vervolgens kunnen gebruikers de snap delen of in hun Stories zetten.



Als andere gebruikers de snap zien met de tweet erin, kunnen ze omhoog vegen om de tweet te bekijken. Vervolgens worden ook antwoorden op die tweet zichtbaar. De integratie werkt per direct, zo laat Snap weten.



Snapchat en Twitter zijn concurrenten Facebook, de social media marktleider die met Facebook en Instagram twee van de grootste sociale media platforms ter wereld in handen heeft. De Amerikaanse FTC oordeelde deze week dat het monopolie van Facebook op gebied van sociale media illegaal is en Facebook moet daarom volgens de FTC Instagram en WhatsApp afstoten.