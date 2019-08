‘Slimme rolgordijnen’ van IKEA zijn eindelijk te koop

Het is voor het eerst dat de rolgordijnen te koop zijn in Nederland. Eerder zei IKEA dat de rolgordijnen pas in oktober zouden uitkomen, maar later hield het bedrijf het einde van augustus aan. Hoe groot de voorraad van de gordijnen is, is niet bekend. Slimme rolgordijnen zijn nog niet echt betaalbaar op de markt, vandaar dat veel smarthome-eigenaren halsreikend uitkeken naar de lancering van IKEA's gordijnen.