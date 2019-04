Slecht nieuws: draadloze oplaadmat Apple definitief geannuleerd

Beste Koop Deze smartpho­nes dalen dit voorjaar het snelst in prijs

12:42 Het is lente. Dat betekent niet dat we naar buiten gaan, maar dat we de nieuwste generatie smartphones in handen hebben. Tijd voor een goed potje vergelijken. Tweakers-redacteuren Arnoud Wokke en Chris Broesder legden bijna alle smartphones van dit moment tegenover elkaar om te bepalen wat nou echt de beste koop is. In dit artikel: de telefoons met de snelst dalende prijzen.