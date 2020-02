Sexy, lenig en een beetje dik: De vouwbare klaptelefoon van Samsung nader bekeken

PreviewHet was de week van Samsung, met de aankondiging van de nieuwe S20-serie, maar vooral door het tonen van de vouwbare Samsung Galaxy Z Flip. Tweakers mocht eerder al vouwen met het nieuwe toestel. Is het de hype waard?

De vouwbare smartphone is nog jong, maar toch zijn er al twee duidelijke varianten in de markt en van beide heeft Samsung er een gemaakt. Het begon natuurlijk met de Galaxy Fold, die op de markt is gekomen met horten en stoten door problemen met het scharnier en wat daar allemaal in kon komen. Dat was een vreemde misstap voor een grote fabrikant als Samsung. Het is immers te beredeneren dat een gat bij de vouw, waardoor vuil in het scharnier en achter het scherm kan komen, niet bevorderlijk is voor de duurzaamheid.

Gelukkig ligt die tijd achter ons en heeft Samsung de problemen met de Fold vrij netjes opgelost. Nu kunnen we ons verheugen op een telefoon die hopelijk geen ernstige kinderziektes heeft. De Samsung Galaxy Z Flip is een Samsung-telefoon die je niet van links naar rechts of andersom uitvouwt tot een scherm dat ongeveer dubbel zo groot is als een reguliere hedendaagse smartphone. Het is er eentje die je juist van boven naar beneden of andersom opvouwt tot een vierkant dat twee keer zo klein is als de wat grotere smartphone van nu. Nou ja, op de dikte na dan.

De toekomst

Samsung ziet duidelijk toekomst in vouwbare smartphones en dat lijkt ons terecht. Op dit moment is het lastig om te zeggen welke variant het populairst zal worden en of beide naast elkaar zullen bestaan, maar de verschillen in voor- en nadelen zijn al vrij duidelijk. De horizontale vouwer heeft bijvoorbeeld als voordeel dat hij niet groter, maar alleen dikker is dan een reguliere smartphone. Daarbij heeft hij een dermate groot scherm, dat je hem als tablet kunt aanmerken. De verticaal vouwbare smartphone aan de andere kant, is lekker compact, hoewel hij dus nog altijd wel een stuk dikker is in dit geval.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Z Flip © Tweakers

Het is een beetje te vergelijken met een portemonnee en de slim wallet die hem moet vervangen. Zeker als je niet alleen een pasjeshouder, maar ook een vakje voor losgeld wilt, is hij vaak juist dikker dan de portemonnee die hij vervangt. Maar hij is zeker ook compacter in de andere dimensies. We horen gemengde geluiden over welke variant praktischer is.

Horizontaalfans zien een groot voordeel in het feit dat je altijd een compacte tablet op zak hebt. Verticaalfans vinden het geweldig dat je een telefoon met een scherm van richting de 7 inch zo gemakkelijk in je broekzak kunt laten glijden, maar vooral in je kleine handtasje. Dat roept de vraag op voor wie de verschillende varianten zijn. Wij neigen ernaar dat de horizontale vouwtelefoon meerwaarde heeft voor de veelgebruiker en dat een verticale klaptelefoon, zoals de Galaxy Z Flip, interessanter is voor de zogeheten lifestyledoelgroep. Voor hen zijn verfijndheid en compactheid namelijk wat belangrijker.

Vouwmechanisme

Het vouwmechanisme en het te buigen scherm zijn tot op heden de heikele punten van een vouwbare smartphone gebleken; fabrikanten komen niet altijd ongeschonden over deze horden. Het scharnier is een punt waar vuil binnen kan komen en maakt dat de toestellen tot nu toe geen ip-rating kregen. Zo ook deze Samsung Galaxy Z Flip. Het scherm van de diverse naar binnen vouwende smartphones, vertoont tot op heden altijd een rimpeling op de plek waar hij vouwt. Ook dat is bij deze Galaxy Z Flip niet anders.

Deze rimpeling zie je het duidelijkst als er een lichtbron in het scherm reflecteert, en wordt dan best storend. Als het scherm daarbij aanstaat, scheelt dat al iets en moeten we goed kijken naar de vouw als we de rimpeling of een hint van vervorming willen zien met het scherm aan en zonder de reflecties. Meestal is de rimpeling dan ook niet storend en het zou voor ons geen voorname reden zijn om het toestel links te laten liggen als we in de markt zouden zijn voor een vouwtelefoon. Toch is het te hopen dat dit euvel bij toekomstige iteraties wordt gladgestreken.

Scharnieren en bouwkwaliteit

Laten we het vooral ook over het scharnier hebben. Samsung heeft hier duidelijk hard aan gewerkt. De diverse onderdelen sluiten mooi aan en het soort rommelstoppers dat op de verbeterde editie van de Fold zit, zien we hier terug, tussen scherm en scharnier. Ook zitten er kleine nylon borstels in het scharnier, die moeten voorkomen dat er vuil in komt via de buitenkant van de vouw. Toch lijkt het ons nog steeds niet verstandig om hem mee te nemen naar het strand. Apparaten met bewegende delen zijn van nature immers minder stof-, zand- en vooral ook waterdicht. Deze Galaxy Z Flip lijkt ons wat dat betreft vooral een stadstelefoontje.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Z Flip © Tweakers

De bouwkwaliteit van de Galaxy Z Flip is prima. Het apparaat voelt solide aan en we kunnen ons voorstellen dat hij wel een tijdje meegaat. Toch blijft een dergelijk toestel met bewegende delen vatbaarder voor problemen dan een toestel zonder scharnier. Bij het torderen geeft de Flip ook meer mee dan een S10 of S20. Dat is logisch en geen probleem als hij dicht zit. Als je genoeg kracht zet, zal het scharnier waarschijnlijk breken, maar dan moet je wel echt je best doen.

Verliefd

We zijn een klein beetje verliefd geworden op de Samsung Galaxy Z Flip. Natuurlijk komt dat doordat het een relatief nieuw concept is en we liefhebbers zijn van innovatie, maar ook doordat deze eerste generatie vouwklaptelefoon op het eerste gezicht al behoorlijk goed lijkt uitgevoerd. En natuurlijk hebben de lessen van de Galaxy Fold Samsung daarbij geholpen. We zijn vooral onder de indruk van het feit dat Samsung glas vouwbaar heeft gemaakt en we zijn positief verrast over de bouwkwaliteit van het toestel, al is een vouwtelefoon in zekere zin kwetsbaarder dan een telefoon zonder scharnier.

Een telefoon die 1500 euro kost, is natuurlijk niet voor iedereen en dat geldt zeker voor de Galaxy Z Flip. Maar voor wie is deze telefoon dan? Is het concept op zijn minst ook praktischer dan een reguliere smartphone op sommige vlakken? We neigen naar een ‘ja, enigszins’, want ondanks de dikte is de telefoon gevouwen enorm compact in de andere dimensies. Dat kan simpelweg handig zijn.

Toch mag het duidelijk zijn dat de Z Flip met zijn huidige prijsstelling en bijzondere formfactor voer is voor early adopters en mensen met genoeg geld die de blits willen maken of gewoon houden van mooie, innovatieve ontwerpen. Je krijgt niet dezelfde krachtige hardware, cameraset-up en features als bij de S20-serie en dat is ergens jammer. Ook is de Z Flip een beetje dik en hopen we dat volgende iteraties van dit soort vouwtelefoons wat slanker zullen worden. Toch heeft hij genoeg high-end spul aan boord om een tijd mee te kunnen en rekenen we dit de Z Flip niet erg aan.