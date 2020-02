'Scherm Galaxy Z Flip kan al beschadigen door vingernagels’

De bevindingen doen de mensen achter JerryRigEverything twijfelen of de Z Flip wel een laag glas heeft, zoals Samsung beweert, of dat het om een hybride plastic polymeer gaat, al dan niet vermengd met microscopische glasdeeltjes. Samsung meldt onder andere tegen The Verge dat het scherm wel degelijk ultra thin glass bevat.

Het bedrijf gebruikt dit naar eigen zeggen voor het eerst in een smartphone. ,,Het scherm kan buigen, maar moet voorzichtig behandeld worden. Ook heeft de Galaxy Z Flip boven op het ultra thin glass een beschermende laag zoals bij de Galaxy Fold”, meldt Samsung. Het bedrijf meldt verder dat kopers in de VS een enkele keer in aanmerking komen voor schermvervanging voor 119 dollar en gratis plaatsing van een extra beschermlaag op het scherm.