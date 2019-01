‘Samsungs nieuwste vlagschip in S10-serie gaat 1599 euro kosten’

Vermoedelijk worden de telefoons op 20 februari aangekondigd. Volgens het uitgelekte document verschijnt de telefoon twee weken later in Italiaanse winkels. Of dat ook geldt voor Nederland is niet duidelijk.



Omdat de telefoon nog niet is aangekondigd, is het lastig gissen waarom de telefoon zo duur is. Vermoedelijk heeft het duurste model - net als de iPhone XS Max - een groter, kraakhelder scherm. Daarnaast bevat de telefoon 12 gigabyte aan werkgeheugen en 1 terabyte aan opslag. Heb je dat niet nodig, dan kun je ook kiezen voor een model met 8 gigabyte werkgeheugen en 512 gigabyte opslag. Daar betaal je 1299 euro voor. Voor het goedkoopste model betaal je dan weer 779 euro. Daar krijg je 6 gigabyte werkgeheugen en 128 gigabyte opslag.