Samsung neemt patent op vouwbare ‘slimme’ bril

Uit de afbeeldingen blijkt ook dat Samsung in een van de brillenpoten een projector plaatst, die beelden door reflectie toonbaar maakt voor de drager via een ingebouwd prisma. Dat moet het mogelijk maken om beelden te bekijken zonder het zicht op je omgeving te verliezen. Door de technologie in de brillenpoot te verwerken, wordt ook reparatie gemakkelijker: wanneer er iets kapot is zou bij reparatie niet de gehele bril opgestuurd hoeven worden, maar wordt alleen de poot vervangen.

Ontwikkeling?

Het is onduidelijk of en wanneer Samsung de slimme bril uit wil brengen. Gepatenteerde technieken worden niet altijd in commercieel verkrijgbare producten geplaatst, al is het wel aannemelijk dat Samsung een slimme bril in ontwikkeling heeft.