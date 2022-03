Samsung heeft drie nieuwe telefoons, waarvan één er compleet anders uitziet

Dit is een ingekorte versie van twee reviews die op Tweakers verschenen. Lees hier de review van de Galaxy S22 en S22+, of hier de review van de Galaxy S22 Ultra.

Het absolute topmodel is de Galaxy S22 Ultra, meer dan ooit overladen met extra features en gestoken in een design dat meer herinnert aan de Galaxy Note-serie dan aan de Galaxy S21 Ultra van vorig jaar. Net als de Notes van weleer heeft de S22 Ultra bijvoorbeeld het ingebouwde pennetje voor notities.

De Galaxy S22 en S22+ hebben een iets andere formule, meer gericht op design en een fijne smartphone-ervaring. Ze zijn ook iets goedkoper dan de S22 Ultra, maar dat wil niet zeggen dat ze niet duur zijn.

Het ontwerp

Voor de Galaxy S22 en S22+ heeft Samsung vastgehouden aan het herkenbare design dat met de Galaxy S21-toestellen werd geïntroduceerd. De achterkant is voorzien van een cameramodule met drie lenzen boven elkaar in de linkerbovenhoek. De verhoging sluit optisch gezien aan op de zijkant, maar is eigenlijk een apart onderdeel, net zoals bij de S21-toestellen het geval was.

Dan de Galaxy S22 Ultra: de afgeronde hoeken, aanwezigheid van de S-Pen en de afgevlakte onder- en bovenzijde lijken rechtstreeks te zijn overgenomen van de vorige Galaxy Note-smartphones. Dat is helemaal niet erg. Over het ontwerp van de Note-toestellen waren we over het algemeen wel te spreken.

Volledig scherm De Galaxy S22 Ultra heeft net als Note-telefoon s onderin een pennetje zitten. © Tweakers

Het scherm

Deden de Galaxy S21 en Galaxy S21+ vorig jaar een stapje terug op het gebied van de schermresolutie; bij de Galaxy S22 en S22+ is het scherm een klein beetje kleiner geworden. Het beeld is vooral iets korter; er is een strook vanaf gegaan.

De Galaxy S22+ heeft, net als de Galaxy S22 Ultra, een scherm met een hogere piekhelderheid dan zijn voorganger. Naar verluidt maakt de Galaxy S22 als enige van het S22-trio, nog gebruik van een oudere generatie oledmaterialen in het paneel, wat de lagere helderheid bij dit model kan verklaren.

Ten opzichte van het topmodel ondersteunen de twee kleinere S22-modellen bovendien niet de zeer variabele ververssnelheid van dit toestel. Bij de S22 en S22+ ververst het scherm met minstens 48 beelden. Dat maakt het paneel potentieel minder efficiënt, hoewel er in de praktijk niets van te zien is, zoals het hoort.

De camera's

De Galaxy S22 en S22+ hebben precies dezelfde camera-opstelling, die ten opzichte van de Galaxy S21 en S21+ best veel vernieuwingen kent. Twee van de drie camera’s hebben nieuwe hardware, te beginnen met de hoofdcamera. Die heeft een 23 procent grotere sensor dan de S21 en S21+, met een resolutie van 50 in plaats van 12 megapixel.

Op het gebied van camerahardware heeft Samsung bij de Galaxy S22 Ultra weinig stappen gezet ten opzichte van vorig jaar. De configuratie is vrijwel identiek gebleven. Nog steeds is het wel een imposante opstelling, met maar liefst vijf camera’s: vier achter en eentje voor.

Volledig scherm Achterop de Galaxy S22 Ultra zitten de meeste camera's. © Tweakers

De software

De Samsung-telefoons draaien uiteraard op Android 12 met daaroverheen Samsung’s OneUI 4. Deze skin bevat een aantal mogelijkheden overgenomen uit Android 12, zoals een privacydashboard waarmee je data die apps inzien kunt beheren. Ook kan er worden aangegeven welke apps er bij de inhoud van je klembord kunnen komen.

Net als bij de Galaxy S22 Ultra is er de mogelijkheid om de desktopinterface DeX te gebruiken, waarbij je een soort bureaublad voor je neus krijgt als je je toestel aansluit op een beeldscherm. Je Android-apps worden dan getoond als vensters.

De chip

Zoals ieder jaar maakt Samsung twee versies van de Samsung Galaxy S22 en S22+. Hier in Europa lijken we dus weer eens de ‘mindere’ Galaxy S-variant te krijgen, al moeten we de negatieve verhalen over onze Exynos-chip wel enigszins in perspectief plaatsen. Ook op de Galaxy S22 en S22+ werken apps tijdens normaal gebruik zeer vloeiend, zonder slowdowns of gestotter.

De willekeurige stotters die we op de S22 Ultra zagen, leken ook niet op te treden op onze S22+, misschien omdat we die een paar weken later hebben getest en er toen een nieuwe software-update was verschenen. Wisselen tussen verschillende apps is ook geen probleem.

De accu

De afgelopen jaren werden smartphone-accu’s vooral groter, een ontwikkeling die gelijke tred hield met de toename in grootte van de behuizing. Nu Samsung voor de S22-serie inzet op een maatje kleiner, zijn ook de accu’s van de twee ietwat geslonken.

Met zijn 3700mAh-accu heeft de Galaxy S22 een 22 procent kleinere accu dan de S22+, maar de accuduur blijkt in onze test niet zoveel korter: slechts een procent of 16 in de beide tests. Dat betekent dat de S22 zeker niet tot de toppers op accugebied behoort in dit overzicht, maar het opvallend genoeg wel beter doet dan de S21.

De Galaxy S22 Ultra heeft een accucapaciteit van 5000mAh. Dat is precies evenveel als bij de Galaxy S21 Ultra. In de wifi-browsetest noteert de S22 Ultra een bijna 27 procent langere accuduur dan de S21 Ultra; een flinke verbetering.

Conclusie Galaxy S22

Waar de Galaxy S22 Ultra uiterlijk een heel ander toestel is dan de S21 Ultra van vorig jaar, zien de Galaxy S22 en S22+ er haast precies hetzelfde uit. Goed, het design is nog ietsjes strakker geworden en heeft nu wat vlakkere kanten gekregen, wat je dit voorjaar bij steeds meer smartphones ziet. Ook met het compactere formaat zou Samsung weleens trendsetter kunnen zijn.

De Samsung Galaxy S22 Ultra lijkt door zijn nieuwe vormgeving een heel ander toestel dan de Galaxy S21 Ultra van vorig jaar. Stiekem valt dat wel mee, want eigenlijk is de enige grote toevoeging de S-Pen. Dat is wel fijne feature die de S22 Ultra onderscheidend maakt ten opzichte van andere high-end smartphones.

