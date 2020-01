Samsung brengt vandaag opvouwbare Galaxy Fold uit in Nederland

Elektronicagigant Samsung heeft vandaag de opvouwbare Galaxy Fold gelanceerd in Nederland. De Zuid-Koreaanse techreus legt de innovatieve telefoon voor 2020 euro in de schappen. De smartphone kwam enkele maanden geleden in onder meer Duitsland uit.

Het apparaat is te bestellen bij Samsung zelf, of bij T-Mobile en KPN. Het was al langer duidelijk dat de Fold in Nederland zou gaan uitkomen. Drie weken geleden begon het techbedrijf met het aannemen van bestellingen voor het dure opvouwbare toestel. Wereldwijd zijn er al meer dan 400.000 verkocht.

Samsung wilde de Fold al begin mei uitbrengen, maar daar ging wereldwijd een streep door toen er problemen bleken te zijn met de bouw van de telefoon. De telefoon kwam vervolgens in september toch op de markt in Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea en de VS, maar nog niet in Nederland.

We publiceerden een paar maanden geleden een review van de Galaxy Fold.

Opvolger

De opvolger van de Galaxy Fold zou Galaxy Bloom gaan heten en zou als eerste Samsung-smartphone video’s kunnen maken in 8k-resolutie. De telefoon is net als de Motorola Razr een klaptelefoon in plaats van een telefoon die uit te vouwen is tot tablet.