Review: Ratchet & Clank: Rift Apart is een soort interactieve Pixar-film

Ratchet & Clank: Rift Apart is een game waar druk op ligt. Het is de eerste échte grote, exclusieve game voor de PlayStation 5, als je het niet het zeer hardvochtige Returnal meerekent. Laat de game zien waar de PlayStation 5 toe in staat is?

Lees de volledige versie van deze review op Tweakers.

Gamers die zaten te wachten op deze nieuwe Ratchet & Clank worden niet teleurgesteld. De actie is goed, het beeld strak, de ontwerpen prachtig en er gebeurt inderdaad heel veel.

Helaas is het wel nog steeds zo dat je als speler een keuze moet maken tussen optimale graphics en optimale performance. De standaard ‘fidelity’-modus levert 4k-beelden met realistischere reflecties en lichteffecten, maar loopt op dertig frames per seconde. Daarnaast zijn er twee performance-modi die beide in een lagere resolutie draaien om een hogere framerate mogelijk te maken.

Feestdag

Het verhaal opent met een feestdag waarop Ratchet en Clank geëerd worden voor alle heldendaden die zij in het verleden hebben verricht. Om de gelegenheid op te leuken, is er een prachtige optocht met vliegende praalwagens georganiseerd. Het kleurrijke geheel oogt vrolijk en terwijl de confetti je om de oren vliegt, merk je meteen dat de game je iets duidelijk wil maken.

De capaciteit die er is om heel veel tegelijk te laten gebeuren, wordt vanaf de eerste minuut volledig benut. Het overweldigt, het is leuk om naar te kijken en de actie draait er geen frame minder stabiel om. Het kleurgebruik is fenomenaal en zeer afwisselend, met diverse kleurschema’s voor de verschillende werelden waarin de speler terechtkomt.

Pixar-film

Het niveau is zo hoog dat je bij vlagen het idee krijgt dat je hebt te maken met een soort interactieve Pixar-film. Eigenlijk is het enige dat we de game op audiovisueel gebied kunnen verwijten, dat de camera af en toe net niet helemaal lekker meedraait met de actie.

Terwijl Ratchet en Clank worden toegejuicht door het uitzinnige publiek, wordt de parade aangevallen door Doctor Nefarious, de aartsrivaal van het gameduo. Nefarious maakt dankbaar gebruik van een niet goed werkend wapen waarmee hij portalen tussen dimensies opent, waardoor allerlei vreemde wezens de spelwereld verstoren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Andere dimensie

De helden komen terecht in een andere dimensie waar alternatieve versies van bekende personages rondlopen. Zo is de Doctor Nefarious van die dimensie de veel gevaarlijkere Emperor Nefarious, dus moet er ineens met twee eindbazen worden afgerekend. Ook kom je een vrouwelijke versie van Ratchet tegen, die helpt om alle problemen op te lossen.

Het spel leidt je langs allerlei verschillende werelden die allemaal een eigen thema hebben. Zo kom je in een prehistorisch ogende wereld terecht, maar bijvoorbeeld ook in een soort piratenwereld en een mijn. Alles is even mooi vormgegeven en elk van de werelden leent zich voor een flinke dosis soepele actie.

Allesvernietigende laserstraal

Die actie begint simpel. Je leert hoe je kunt springen, met je hamer kunt slaan en je eerste, simpele wapen gebruikt. Al snel kom je in de gelegenheid om nieuwe wapens bij te kopen en daarmee wordt Ratchet & Clank: Rift Apart pas echt leuk. Het ene wapen vuurt raketten af, een ander een allesvernietigende laserstraal en weer een ander schiet razendsnel vlijmscherpe discs naar vijanden.

Vaak verloopt de intensiteit van de actie per spelwereld in eenzelfde ritme. Je bent ergens naar op zoek en maakt wat verkennende bewegingen. Daarbij kom je na verloop van tijd vijanden tegen en naarmate je verder komt, worden dat er meer en worden ze sterker. Na verloop van tijd begint echter op te vallen dat de gevechten een herhaling van zetten worden en dat met name de baasgevechten iets te vaak worden gerecycled. Zo is er een specifiek type ‘tussenbaas-robot’ die we al een keer of acht hebben verslagen. Het komt lui over.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Insomniac Games

Puzzels

Wel zijn er soms segmenten die variatie bieden. Zo moet je af en toe puzzels oplossen met Clank, computervirussen bestrijden met een klein robotje of op de rug van een soort turboslak klimmen om er een potje mee tegen de klok te racen. Verder heb je in een speciale kroeg, die een vrijhaven is voor zowel goedzakken als slechteriken, de arena. Hier kun je een serie uitdagingen aangaan waarmee je flink wat geld kunt verdienen, alsmede wat andere uitrusting.

Dat laatste speelt nauwelijks een rol als je de game op het normale niveau wil uitspelen, maar wordt op hogere niveaus belangrijker, en uiteraard zullen fanatiekelingen alle verzamelobjecten willen vinden voor zij de game als uitgespeeld beschouwen. Zij zullen er dan ook wel wat meer tijd aan kwijt zijn, maar voor de gemiddelde gamer lijkt zo’n tien à twaalf uur speeltijd een redelijke indicatie.

Conclusie

Als de missie was om te laten zien dat de PlayStation 5 zorgt voor een duidelijk hoger audiovisueel niveau, dan is Ratchet & Clank: Rift Apart zeker geslaagd. De game tovert om de haverklap spektakel op het scherm.

Het is een tikje jammer dat er veel herhaling zit in de vijanden die je moet bevechten, waarbij vooral sommige baasgevechten zich maar blijven herhalen. Een absolute topgame is Ratchet & Clank: Rift Apart al met al net niet, maar het scheelt niet veel. Het is zeker een game die in geen enkele PlayStation 5-collectie zou misstaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.