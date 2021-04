Review: deze Netflix-concurrent werkt alleen op de duurste tv’s van Sony

Dit is een ingekorte review. Het volledige artikel lees je op Tweakers.

Streamingdiensten zijn al jaren niet meer weg te denken uit het medialandschap. Apps als Netflix Prime Video, Disney+ en Videoland tellen miljoenen abonnees en slokken een groot deel van de bandbreedte op internet op. Er worden daar inmiddels meer minuten aan films en series gekeken dan via ouderwetse tv-zenders.

Niet alleen is ons kijkgedrag veranderd door streamingdiensten, ook de beeldkwaliteit is flink toegenomen door het verhogen van de resolutie en het contrast. Tv-uitzendingen hebben een veel lagere resolutie dan wat je op Netflix zult aantreffen. Toch blijft er wat beeldkwaliteit betreft nog wat te wensen over, want alle grote videodiensten beknibbelen om het datagebruik zo laag mogelijk te houden.

Veel homecinemaliefhebbers kijken hierom nog altijd graag naar Ultra HD-blu-ray. Doordat de schijfjes tot 100gb data kunnen bevatten, kan er een vele malen hogere bitrate worden gebruikt, waardoor de beeldkwaliteit superieur is aan die van de streamingdiensten. De bitrate bepaalt hoeveel data per seconde een video laat zit. Hoe meer megabit, hoe mooier de video. Op een blu-ray zijn daarom bijvoorbeeld donkere beelden van zichtbaar betere kwaliteit dan je op Netflix zult aantreffen.

Bravia Core is voor de liefhebbers

De nieuwe streamingdienst Bravia Core moet uitkomst bieden voor deze groep liefhebbers. Deze gebruikt voor streamingbegrippen een erg hoge bitrate, waardoor de beeldkwaliteit vergelijkbaar is met die van Ultra HD-Blu-ray. Bravia Core kan 4k-video streamen met een maximale bitrate van 80Mbit/s. Ter vergelijking: een 4K-blu-ray heeft een bitrate van tussen de 72 en 144 megabit.

Sony heeft de dienst in het leven geroepen om meer televisies te verkopen, want hij is alleen beschikbaar voor mensen die een Bravia XR-model uit 2021 hebben gekocht. Mensen die een ander merk televisie hebben of over een oudere Sony-tv beschikken, kunnen niet van de dienst gebruikmaken. De instapprijs voor de nieuwe dienst ligt hierdoor bijzonder hoog: zo’n nieuwe tv kost op het moment minstens 2800 euro, oplopend tot maar liefst 7700 euro.

Flinke internetverbinding vereist

We hebben een prelaunchversie van Bravia Core kunnen proberen in ons eigen testlab op een nieuwe oled-televisie die deze maand beschikbaar zal zijn. Om de beloofde beeldkwaliteit te halen, is volgens Sony een internetverbinding van minstens 115 megabit nodig. Tijdens onze tests werd duidelijk dat dit een nogal optimistische schatting is; pas met een connectie van rond de 150 à 160 megabit kregen we de best mogelijke beelden te zien.

Met een snelle internetconnectie ben je er nog niet, want het kan een uitdaging zijn om voldoende bandbreedte de televisie in te krijgen. Normaal gesproken weet je zeker dat streamen goed werkt als je de tv aansluit op het netwerk door middel van een ethernetkabel. Maar omdat de ethernetpoort op de televisie de hoge hoeveelheid data niet ondersteunt, ben je afhankelijk van wifi. En daarbij moet je weer rekening houden met de afstand tussen je tv en router en de dikte van je muren. Er zijn allerlei situaties die mogelijk afbreuk doen aan je wifisnelheid.

Perfect beeld

We hebben de beeldkwaliteit vergeleken met die van Ultra HD-blu-ray en we konden op het oog geen verschil waarnemen. Beide zagen er nagenoeg perfect uit. Alleen als we met onze neus op het scherm gingen zitten en op zoek gingen naar foutjes in beeld, zagen we hier en daar een paar kleine details. Van een normale kijkafstand ziet het beeld er gewoon perfect uit.

Als je na het bekijken van Bravia Core weer gaat kijken naar Netflix of Prime Video, valt op dat er regelmatig compressieartefacten in beeld te zien zijn. Zeker in donkere scènes doet de lage bitrate flink afbreuk aan de beeldkwaliteit. Ook in heldere scènes met weinig beweging, waarin Netflix en Prime Video op het eerste gezicht best goed presteren, valt op dat Bravia Core veel scherpere beelden weergeeft.

Hoe groot je het verschil in beeldkwaliteit ervaart, zal van persoon tot persoon verschillen. Ook hebben de grootte van het scherm en de afstand waarop je kijkt, grote invloed op de ervaren beeldkwaliteit. Toch denken we dat haast iedereen duidelijk verschil zal zien en de voorkeur zal geven aan het schitterende beeld van Bravia Core.

Aanbod

Sony belooft dat er bij de introductie minstens driehonderd films beschikbaar zullen zijn. Wij zagen tijdens het testen dat er haast elke dag nieuwe titels bijkwamen, dus twijfelen we er niet aan dat dit aantal wordt gehaald. Toch vinden we het aanbod niet geweldig, omdat het uitsluitend content van Sony Pictures betreft. Films van Universal, Paramount, Warner Bros, Disney en non-Hollywood-distributeurs schitteren door afwezigheid.

Het aanbod van Sony bevat onder andere een aantal grote franchises, zoals Spider-Man, The Karate Kid, Ghostbusters, Men in Black en the Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Daar zullen veel mensen blij mee zijn, maar niet iedereen zal iets kunnen vinden wat hij of zij graag wil bekijken. Overigens zijn er slechts honderd titels beschikbaar die je onbeperkt mag bekijken, en veel van deze honderd titels zijn oudere films die niet in uhd kunnen worden gestreamd.

Verlengen niet mogelijk

De meeste films kunnen alleen bekeken worden na het inleveren van virtuele munten. Daarvan krijg je er tien als je een topmodel-tv van Sony hebt gekocht. De andere, goedkopere, televisies leveren slechts vijf filmcredits op. Nadat je een filmcredit hebt besteed aan een film, kun je deze zo vaak bekijken als je wil, totdat het Bravia Core-abonnement afloopt.

Op het moment staan drie televisies die Bravia Core ondersteunen in Nederlandse webwinkels, voor een adviesprijs van minstens 2800 euro. Het betreft daarbij de duurdere modellen - een prijs voor de goedkopere exemplaren is er nog niet.

Bij de duurste tv’s mag je twee jaar streamen en bij de overige modellen loopt het abonnement na één jaar af. Het is niet mogelijk om je abonnement te verlengen en ook kunnen er geen filmcredits worden bijgekocht. Als je dus meer films via Bravia Core wil bekijken, zul je opnieuw een Bravia XR-televisie moeten kopen. Dat is tenminste de informatie die we nu hebben. Wellicht dat hier in de toekomst verandering in komt, maar daar wil Sony nog niets over zeggen.

Conclusie

We zijn zeer te spreken over de beeldkwaliteit die Sony’s Netflix-concurrent levert. Deze kan zich daadwerkelijk meten met blu-rays en dat betekent dat films in hun volle glorie te bekijken zijn.

Het filmaanbod is in onze ogen wat beperkt, maar daar hebben helaas de meeste vod-diensten last van. We vinden het een groter probleem dat Bravia Core alleen beschikbaar is voor mensen die dit jaar een dure Bravia XR-televisie kopen. Bovendien is het erg jammer dat er geen enkele mogelijkheid is om filmcredits bij te kopen of de abonnementsduur te verlengen.

