Record voor Netflix: 10 miljoen nieuwe abonnees in een kwartaal

In het eerste kwartaal van 2019 heeft Netflix er wereldwijd 9,6 miljoen betalende abonnees bij gekregen. Dat is een record voor de streamingdienst. De meeste abonnees (7,86 miljoen) kwamen erbij buiten de VS. Het bedrijf heeft nu in totaal bijna 149 miljoen betalende kijkers.

Dat blijkt uit een verslag over de kwartaalcijfers van de dienst. Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2018 realiseerde het bedrijf dit jaar een groei van 16 procent. In het komende kwartaal verwacht Netflix er nog eens 5 miljoen betalende kijkers bij te krijgen. Voor de eerste helft van dit jaar zou het bedrijf dan op 14,6 miljoen nieuwe betalende klanten zitten. In totaal hoopt de streamingdienst dan bijna 154 miljoen abonnees te hebben.

Duurdere abonnementen

De nieuwe abonnementen zijn duurder dan voorheen, want Netflix is in de VS, Brazilië, Mexico en delen van Europa bezig met een aantal prijsverhogingen. Maar volgens het bedrijf hebben deze verhogingen in de VS tot nu toe geen invloed op het aantal nieuwe klanten. Netflix spreekt alleen van ‘beperkte korte termijneffecten terwijl leden instemmen met de prijsverhoging’.

De laatste tijd komt er overigens steeds meer concurrentie voor Netflix bij. Recent werden streamingdiensten van Apple en Disney aangekondigd. Netflix-ceo Reed Hastings noemt de aanbieders ‘consumentenmerken van wereldklasse’ en geeft aan zin te hebben om te concurreren. De consumenten en contentmakers zullen de vruchten van de strijd op de concurrerende markt plukken, denkt Hastings.

Geen zorgen

Verder maakt de ceo zich geen zorgen over de komst van de nieuwe aanbieders. ,,We verwachten niet dat deze nieuwkomers effect zullen hebben op onze materiële groei, omdat de overgang van lineair tv-kijken naar on demand zo gigantisch is en vanwege het verschil in aanbod.’’