Rechter VS behandelt TikTok-zaak enkele uren voor ingaan verbod

VIDEO Fors meer slachtof­fers kindermis­han­de­ling en seksueel geweld melden zich in coronatijd

23 september Een online chatfunctie voor slachtoffers van kindermishandeling en (online) seksueel geweld is een stuk vaker gebruikt in tijden van corona. Behandelcentrum Fier zag het aantal unieke bezoekers via de digitale hulpverleningsfunctie ‘Chat met Fier’ met bijna 40 procent stijgen. Het aantal hulpvragen over kindermishandeling en seksuele uitbuiting verdubbelde.