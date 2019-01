Pssst, wil je iemand hacken? Dat kost 15 euro

,,Een DDoS-aanval uitvoeren is een misdaad’’, zegt een betrokken cyberspecialist van Europol in Den Haag. ,,Uit de eerste verhoren met verdachten blijkt dat vooral jongeren dat vaak niet inzien. Daarom grijpen we nu in, voordat ze zich opwerken tot grote cybercriminelen.’’



Hoewel Europol en de Nederlandse politie jubelen over het oprollen van DDoS-sites stijgt het aantal cyberaanvallen nog altijd. Vorig jaar registreerde het Nederlandse samenwerkingsverband van internetproviders maar liefst 930 DDoS-aanvallen, tegenover 826 in 2017 en 680 in 2016. De aanvallen worden steeds zwaarder, er worden meer computers en data ingezet.



,,Als één aanbieder voor zulke aanvallen wordt opgepakt, springen anderen weer in het gat’’, zegt Octavia de Weerdt, directeur van de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internetproviders (NBIP). ,,Het verdienmodel blijft overeind, het is gewoon te makkelijk.’’ Ook nu nog bieden sites pakketten aan voor DDoS-aanvallen, variërend van een tientje per maand voor minutenlange databombardementen per aanval, tot honderdvijftig dollar voor sessies die uren duren en sterk genoeg zijn om websites van banken volledig plat te leggen.