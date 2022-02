Professioneel tekenen op je tablet? Deze apps en accessoires heb je nodig

Tekenen op een tablet is een leuk tijdverdrijf. Even snel krabbelen kun je bij wijze van spreken al met je vingers doen, maar wil je serieus aan de bak dan is het verstandig om over goede tools en spullen te beschikken.

Smartpen

Om te beginnen dien je een smartpen aan te schaffen die compatibel is met jouw tablet. Dat zijn de Apple Pencil voor de iPad, de Microsoft Surface Pen voor de Surface-producten en de Samsung S Pen voor de S7- en S8-tablets. Bij Apple moet je die altijd los extra kopen, bij Microsoft en Samsung zitten ze er soms al bij.

Er zijn ook universele pennen die compatibel zijn met Android, iOS en Windows, van bedrijven zoals Tikkens en Fedec. Fabrikant Wacom levert verschillende smartpennen die compatibel zijn met zijn eigen Wacom-tekentablets. In de regel is een universele pen goedkoper maar minder precies.

Welke tablet kies je om op te tekenen

Op een tablet van Samsung, Microsoft of Apple kun je fraaie tekeningen maken, maar er zijn ook andere merken. Fabrikant Wacom kent bijvoorbeeld een ruim aanbod aan tekentablets. Sommige zijn goedkoop maar kennen geen scherm: het is dan puur een stukje randapparatuur die je dient aan te sluiten op een monitor. Deze zijn al voor 50 of 100 euro te verkrijgen.

Aan de andere kant van het spectrum zijn daar bijvoorbeeld de Wacom Cintiq Pro 24 Pen (2149 euro) en de Wacom MobileStudio Pro 16 (3599 euro). Dit zijn professionele tekentablets met zeer nauwkeurige pennen, professionele 4K-schermen en bijbehorende functionaliteiten.

‘Niet iedereen vindt een professionele tablet fijn’

Remko Nieuwenhuizen, vormgever en designer bij Rdesign, heeft daar ervaring mee: ,,Professionele tekentablets kunnen vaak wat glad aanvoelen. Dat vindt niet iedereen fijn. Belangrijker is de drukgevoeligheid. In de regel hebben tablets tussen de driehonderd en drieduizend drukgevoeligheidsniveaus. Hoe duurder de tekentablet, hoe hoger dit niveau en hoe meer details en subtiele effecten je kunt aanbrengen in je tekeningen en je designs.”

,,Met name illustratoren die bijvoorbeeld storyboards maken zweren bij de tablets van Wacom. Ook de gradenhoek van een tekentablet is belangrijk. Op niet iedere tablet kun je even schuin je smartpen zetten. Dat is een kwestie van gevoel.”

Tablet kan als papier aanvoelen

Je kunt een screenprotector op je scherm plakken die jou het gevoel geeft alsof je op papier aan het tekenen bent. Voor de iPad heb je bijvoorbeeld Paperlike, Paper Feel of PanzerGlass GraphicPaper, stuk voor stuk ontwikkeld om in combinatie met Apple Pencil te werken.

Andere opties zijn bijvoorbeeld de Dux Ducis Paper Feel Samsung Galaxy Tab S7 Screen Protector of de MoKo Paper Screen Protector.

Volledig scherm De 17-jarige Sara van de Geer tekent alleen nog op haar iPad, waar ze deze illustratie ook op maakte. © Sara van de Geer

‘Geen vervanging voor mijn iPad te vinden’

Sara van de Geer (17) uit Amsterdam werkt momenteel aan haar portfolio om toegelaten te worden aan een Kunstopleiding en ontwerpt al heel wat jaartjes op een iPad. ,,Toen ik 10 jaar was kocht ik van mijn spaargeld en met wat hulp van mijn vader een eerste generatie iPad Mini. Mijn opa, die zelf ook heel creatief was, schafte voor mij het programma ProCreate aan. Die software was een openbaring en gebruik ik nog steeds want het werkt zo smooth! Er is eigenlijk geen vervanging voor te vinden.”

,,Inmiddels gebruik ik een iPad uit 2020 met een los toetsenbord en een Apple Pencil. Het beeldscherm is iets groter, dus dat is fijn ontwerpen. De Pencil werkt in mijn geval makkelijker dan potlood omdat je zonder moeite even iets kan wissen. Naast ProCreate gebruik ik tegenwoordig ook FlipaClip voor het maken van animaties die ik met iMovie dan weer aan elkaar plak. Ik werk eigenlijk elke dag wel op mijn tablet.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Teken-apps

Deze apps zijn goed aan te raden als je serieus werk van je creatieve vaardigheden wil maken. Adobe Photoshop Sketch (iOS, Windows) - Wordt veel door professionals gebruikt en heeft een intuïtieve interface. De app huisvest diverse penselen, gereedschappen en effecten. De druk die je uitoefent op je stylus zal zich vertalen naar het scherm. Affinity Photo (Windows, Mac, iOS) - Een relatief nieuwe speler in de digitale kunstwereld maar de mogelijkheden van de app zijn gigantisch. De tool laat je afbeeldingen van hoge kwaliteit importeren en is in staat duizenden objecten tegelijk te verwerken. Veelzijdig maar met een vrij steile leercurve, dus lastig voor beginners. Procreate (iOS) - Kan wat overweldigend overkomen maar is prima voor beginnende, ambitieuze tekenaars. Er zijn genoeg penselen en filters, maar ook handige tutorials op verschillende moeilijkheidsniveaus. De interface is aangenaam strak. Clip Studio Paint (iOS, Android, Windows) - Vormt een goed instappunt als je digitale kunst wilt maken en wordt door professionals en in onderwijsinstellingen gebruikt voor cartoons, animaties en strips. De app biedt een schat aan digitale tools en aanpasbare pennen en penselen. Een beginner zal flink wat tijd moeten investeren om goed met deze software overweg te kunnen, maar uitgebreide hulpmiddelen helpen je stap voor stap op weg.