Professioneel gamer mag geen enkele game van EA meer spelen

Het gaat om Kurt Fenech uit Malta, die zichzelf Kurt0411 noemt. Kurt0411 deed mee aan officiële toernooien van de voetbalgame FIFA. Zo bereikte hij in 2018 de halve finale van het WK, de FIFA eWorld Cup.



In november had EA besloten om Fenech te schorsen voor officiële toernooien. Volgens EA had hij medewerkers en tegenstanders bedreigd. In de dagen na de schorsing werden de Twitteraccounts van meerdere EA-medewerkers gehackt. De accounts plaatsten tweets die Fenech steunden.