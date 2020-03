Problemen met toegang tot Squla, kinderen willen tegelijk online onderwijs

Het digitale onderwijsprogramma Squla had vanochtend te maken met extreem veel bezoekers. Hierdoor lukte het niet elk kind om toegang te krijgen tot de leeromgeving. Talloze bezoekers loggen vandaag tegelijk in op het netwerk omdat scholen gesloten zijn . ,,We nemen opeens vrijwel het volledige onderwijs in Nederland over, dat is pittig.”

Nadat gisteren bekend werd dat scholen moeten sluiten, besloot het online leerplatform Squla elke leerling te blijven ondersteunen. Op school kunnen kinderen de Squla-site en -app altijd gratis gebruiken, maar de versie voor thuis kost normaliter geld. ,,Nu mogen kinderen hun schoolaccount dus ook thuis tijdens schooltijd gebruiken’’, zegt Tijntje Louwers, de commerciële baas van Squla. Docenten kunnen nog steeds kosteloos nieuwe accounts aanmaken voor elk kind uit hun klas.

Geen tijdsindicatie

Volgens Louwers doen duizenden leerkrachten per dag dat nu. ,,Dit weekend waren er al zo'n 2000 docenten die het deden. Reken maar uit als een leerkracht gemiddeld 25 kinderen in de klas heeft. Onze servers zijn nu dus druk aan het bijschakelen, maar dat kan even duren.”

Op Twitter vragen meerdere ouders wanneer hun kind weer aan het werk kan op de digitale leeromgeving. Squla liet vanochtend weten druk bezig te zijn iedereen toegang te geven. Louwers kan nog geen tijdsindicatie geven wanneer Squla weer up and running is. ,,Dat ligt aan hoeveel kids vandaag blijven inloggen. Ik verwacht snel, maar ons netwerk is nu nog even instabiel.”

Het is niet bekend hoeveel extra accounts er vandaag precies zijn aangemaakt, op de eerste dag dat scholieren thuisblijven door maatregelen tegen het coronavirus.

'Goed alternatief voor vandaag’

Het is ‘pittig’ dat Squla opeens vrijwel het volledige onderwijs in Nederland overneemt, geeft Louwers toe. Dat terwijl het onlinelesprogramma puur als ondersteuning op regulier onderwijs bedoeld is. ,,Maar nu zijn we inderdaad een goed alternatief voor ouders die thuis met de kids zitten”, zegt Louwers.

Alle niveaus van basisschool

Op Squla kunnen basisschoolkinderen van alle niveaus leeroefeningen doen. Louwers: ,,Elke leeftijd heeft andere oefenstof. Zo kunnen de jongste kinderen leren tellen en spelen met kleuren. Voor de oudere kids in groep acht zijn er meer dan genoeg oefeningen op het gebied van bijvoorbeeld topografie, rekenen en Engels.”

Het programma is te gebruiken op de smartphone, iPad en laptop of computer. Volgens de commerciële baas gebruiken vooral de jongste kinderen de app en website op mobiel of tablet.