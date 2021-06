Problemen bij 4K-uitzendingen van EK voetbal: ‘Onzeker of dit nog goed komt’

De NPO zegt dat de klachten over de slechte 4K-videobeelden tijdens het EK voetbal worden onderzocht. Het is nog de vraag ‘of het lukt om het iedereen naar de zin te maken’, aldus een woordvoerder.

De 4K-beelden van het EK zijn volgens de omroeporganisatie een experiment. Wedstrijden tijdens het EK zijn op een speciale zender te bekijken met een veel hogere resolutie dan normaal. Dat kanaal is beschikbaar voor onder meer KPN- en Ziggo-klanten, al zijn dan wel 4K-tv’s en speciale 4K-decoders nodig.

Kijkers klagen dat de beelden te donker of te flets zijn. De NPO geeft aan dat het de kwaliteit van het signaal nog onderzoekt. ,,In onze eindregie ziet het er goed uit, maar het lijkt alsof niet alle settopboxen er even goed op reageren.”

Veel onduidelijkheid

,,Daarbij is belangrijk te melden dat KPN ook nog een andere versie van de beelden maakt. Het is niet altijd duidelijk van welke gebruikersgroep de klachten komen. Ook is vaak onbekend welke apparatuur mensen thuis hebben, dus ze hebben bijvoorbeeld de combinatie van een settopbox die het wel aankan, met een 4K-tv die HDR niet ‘snapt’ en daardoor geen goed beeld laat zien. Daar is nader onderzoek voor nodig.”

Zondag liet Ziggo weten dat aan een oplossing wordt gewerkt. Daarbij gaf de provider aan dat het probleem niet bij het bedrijf of bij de tv’s van klanten ligt. Ziggo omschreef het probleem als ‘een behoorlijk deprimerend en somber beeld’.

Minuut lang geen beeld

De NPO is nog aan het sleutelen aan de beelden. Niet alles was vooraf helemaal klaar, wat bijvoorbeeld zichtbaar was bij de eerste wedstrijden, toen de score- en tijdbalk bovenin beeld nog ontbrak. ,,We kregen pas laat het UEFA-signaal door, terwijl op dat moment de NOS-regie niet helemaal gereed was, daardoor ging het even mis met de score- en tijdbalk. Dat is zaterdag direct hersteld”, zegt de NPO-woordvoerder.

Verder werd er zaterdagavond op het KPN-UltraHD-kanaal tijdens de wedstrijd van België tegen Rusland meerdere keren heen en weer geschakeld tussen het reguliere signaal en het 4K-beeldsignaal. De beelden vielen zelfs een minuut lang stil terwijl het geluid wel doorliep.

Sinds zaterdagavond zijn er ook gebruikers die melden dat de beeldkwaliteit al wat verbeterd is. Daarnaast zijn er de nodige klanten die melden dat de kwaliteit van de beelden op de UHD-zender bij hen goed is. De kleuren zijn mooier en het beeld scherper.

