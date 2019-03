Prijzenslag: mobiele data steeds goedkoper

Afgelopen maand hebben zowel KPN als Vodafone de hoeveelheden mobiele data in hun abonnementen flink verhoogd, zonder dat de prijs steeg. Zo kost 50 gigabyte bij KPN nu 34 euro per maand. Vodafone geeft bij zijn Red abonnement nu 15 gigabyte per maand, dat was 10 gigabyte. De eenvoudigere Red Essential bundel is verhoogd van 3GB naar 5GB.



Een gigabyte aan data is door deze ontwikkelingen steeds goedkoper, zegt onderzoeksbureau Telecompaper na een inventarisatie van zestig abonnementen van de vier grote providers en hun budgetmerken als Ben, Simyo en HollandsNieuwe. Bij twaalf abonnementen kost 1GB zelfs minder dan een euro. Daaronder zitten de populaire unlimited data abonnementen van T-Mobile en Tele2, maar ook diverse bundels van KPN en Vodafone.