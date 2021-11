Populaire ‘vliegtuigkoptelefoon’ maakt comeback: is ’ie goed genoeg?

Lees de volledige versie van deze review op Tweakers.

Bose is al jaren zeer succesvol met zijn noisecancelling hoofdtelefoons. Je kunt geen vliegtuig instappen of je ziet wel iemand met een QuietComfort. Dat beeld is echter aan het veranderen. Niet alleen omdat we minder vliegen, maar eerder omdat andere spelers zich op dezelfde markt gestort hebben. Vooral Sony is een grote speler geworden, maar ook andere fabrikanten hebben inmiddels noisecancelling hoofdtelefoons in hetzelfde prijssegment.

Bose probeerde de concurrentie het hoofd te bieden met de duurdere Noise Cancelling Headphones 700, maar die werden niet zo’n groot succes als de QuietComforts. Daarom is er nu de opvolger van de QC35II: de QuietComfort 45. We hebben ‘m vergeleken met zijn concurrent van Sony, maar ook met de AirPods Max van Apple.

Licht en soepel

Qua bouwkwaliteit is de QuietComfort 45 ongeveer gelijk aan zijn voorganger: weer is vooral van kunststof gebruikgemaakt, met wat metalen onderdelen op belangrijke punten zoals de beugel en de scharnieren. Het maakt hem licht en soepel, maar desondanks erg stevig. De oorkussens zijn van hetzelfde kunstleer en hebben dezelfde dikte als voorheen.

Er zijn wat subtiele verschillen tussen de QC45 en zijn voorganger. De knoppen op de buitenkant van de beide oorschelpen zijn vrijwel gelijk, maar iets meer afgerond. Het ziet er wat mooier uit, maar de oude toetsen waren wat beter op de tast te bedienen.

Dezelfde, wat saaie audiokwaliteit

De drivers zijn onveranderd, waardoor de nieuwe QuietComfort nagenoeg hetzelfde klinkt als zijn oudere broer. Een kleine teleurstelling, want hoewel de vorige voor zijn tijd best goed klonk, zijn er inmiddels beter klinkende alternatieven op de markt.

Luisterend naar de QC45 kunnen we niet anders concluderen dan dat het model vooral in het laag iets tekortschiet. Vooral de echt diepe bassen missen power. Tegelijk mist het hoog iets aan helderheid en definitie. Het maakt dat de QC45 wat saai en zelfs wat schel klinkt.

Het is wel fijn dat de accu van de QC45 het lekker lang volhoudt: ruim 23 uur als je noisecancelling aan hebt staan. Dat is ook langer dan de WH-1000XM4 van Sony en AirPods Max.

Vooral betere noisecancelling

De grootste vooruitgang zit in de noisecancelling. De vorige QuietComfort was destijds toonaangevend, maar in de afgelopen jaren bleek dat met name Sony op dat vlak beter scoorde. Met de QC45 is Bose weer helemaal bij; de noisecancelling kan zich meten met die van de beste concurrenten, dus ook van de WH-1000XM4 en AirPods Max.

Bose claimt dat de QC45 beter in staat is om ook geluiden in het midden en hoge regiment buiten te sluiten en dat kunnen we beamen. In de alledaagse praktijk, bij gebruik op straat, thuis of op kantoor, merk je juist daar het grootste verschil. Noisecancelling hoofdtelefoons waren van oudsher goed in het buitensluiten van constante, lage tonen, maar hadden moeite met wisselende, hogere geluiden. Juist op dat vlak is bij de QC45 vooruitgang merkbaar.

Niet uit te schakelen

Helemaal zonder nadelen is de noisecancelling overigens niet. Je kunt die namelijk niet uitzetten. Bij de vorige kan dat wel, maar nu kun je enkel kiezen tussen Quiet en Aware. Bij de eerste optie is noisecancelling volledig ingeschakeld, de tweede wil zeggen dat de noisecancelling ingeschakeld blijft, maar dat de hoofdtelefoon probeert stemmen van omstanders door te laten.

Het is een functie die allang gangbaar is bij de concurrentie, maar nieuw is voor de QuietComfort-reeks. Het werkt op zich goed, maar niet zo goed als bij de AirPods Max. Aware is dus een prettige toevoeging, maar we hadden liever gezien dat er ook een optie was om zowel noisecancelling als Aware uit te schakelen, al was het maar om de accu te sparen.

Daarbij komt dat er aan de noisecancelling van de QC45 niets in te stellen valt: noisecancelling staat altijd op honderd procent. Er is dus al helemaal geen optie om de sterkte automatisch te laten bepalen op basis van de hoeveelheid geluid in de omgeving, zoals bij Sony wel kan.

Ontbreekt veel in app

Er ontbreekt het nodige aan de bijbehorende app. Zo heeft die geen equalizer, wat maakt dat je via de app niets aan het geluid van de hoofdtelefoon kunt veranderen. Dat is best vreemd, want bij de Bose NC700 kan dat wel en daar kun je ook de hoeveelheid noisecancelling instellen.

De QC45 heeft ook geen ondersteuning voor de assistenten van Google en consorten. Je kunt de ingebouwde assistent van je telefoon gebruiken door de pauzeknop lang ingedrukt te houden, maar er is dus geen ingebouwde assistent die op de achtergrond continu actief is.

De enige extra optie die de app wel biedt, is dat je in vier stappen kunt instellen hoeveel van je eigen stem je hoort als je belt.

Conclusie

De Bose QuietComfort 45 is een degelijke hoofdtelefoon die licht en comfortabel is. Hij is op dat vlak onovertroffen, zeker bij langere sessies. Het geluid is wat vlak, maar leent zich daardoor voor vrijwel elke soort muziek en diezelfde lange sessies. Bovendien behoort de noisecancelling tot het beste dat momenteel te krijgen is.

Het is tegelijk ook lastig om positief te zijn over de QC45. Er ontbreken nogal wat opties die de concurrentie wel heeft. De app is karig, hij ondersteunt weinig codecs, aan de noisecancelling valt niets in te stellen, hij heeft geen touch- of andere sensoren en Multipoint werkt niet vlekkeloos.

Daarmee is het vooral de prijs die de QuietComfort 45 parten speelt. Heb je nog geen hoofdtelefoon met noisecancelling en maak je regelmatig lange vluchten, dan is de QC45 nog steeds een goede keuze.

