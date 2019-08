Politie waarschuwt voor zomerse cybercriminelen: ‘Zet de computer niet uit!’

De zomervakantie is de ideale tijd voor cybercriminelen om toe te slaan in het bedrijfsleven, waarschuwt de politie. Veel medewerkers zijn op vakantie en andere collega’s moeten het werk tijdelijk overnemen. Een mooi moment om misbruik te maken van eventuele verwarring en chaos.

Daarom komt de politie met tips die in feite altijd gelden, maar waar argeloze collega’s nu even extra alert op moeten zijn. Zoals: niet ingaan op een mail van de hoogste baas met de vraag snel een groot bedrag over te maken en bij het betalen van facturen altijd even het rekeningnummer controleren en bij twijfel de afzender bellen. Maar het allerbelangrijkste: klik niet zomaar op een link en geef nooit inlog- of bankgegevens af.

En als er toch iets is gebeurd, maak er melding van en bewaar de digitale sporen. Zet dus vooral je computer níet uit, waarschuwt de politie. Zo wordt de kans op het traceren van de dader en dus het terugkrijgen van geld groter.

Eigenlijk gelden deze tips altijd en overal. Het gebeurt steeds vaker dat iemand wordt opgelicht via bijvoorbeeld WhatsApp. Volgens de Fraudehelpdesk is fraude via WhatsApp explosief gestegen het afgelopen jaar. In 2018 werden mensen voor in totaal 257.000 euro opgelicht via de chatapp. Een aantal jaar geleden was dat nog maar 4000 euro.

Belangrijk om te weten: hoe herken je een vreemd zaakje op WhatsApp? Bel die persoon! Een oplichter valt vrijwel meteen door de mand, zegt de Consumentenbond. Als de persoon in kwestie niet wil opnemen moet je zeker geen geld overmaken. Let ook goed op de site: begint het adres niet met https, dan moet je niks meer doen.

Fraude

Eerder deze week werd bekend dat een Groningse man voor zo’n 35.000 euro aan schade had veroorzaakt via WhatsApp. De verdachte deed alsof hij een geïnteresseerde koper was voor verschillende producten op Marktplaats. Hij verstuurde vervolgens een phishinglink die leek op een ‘Tikkie’. Zo kreeg hij de controle over verschillende bankrekeningen.