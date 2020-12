Politie gaat zoekgedrag medewerkers monitoren om lekken naar criminelen te voorkomen

De politie heeft aangekondigd het zoekgedrag van alle medewerkers in de gaten te gaan houden. Het doel is om mogelijk lekken naar criminelen te voorkomen.

Dat schrijft het NRC. Eventuele lekken moeten worden opgepikt door een speciaal programma dat is ontwikkeld door de Nationale Politie. Er wordt gesproken van een methode die ‘opvallend zoekgedrag binnen de politiesystemen in een vroegtijdig stadium moet detecteren’.



Alle werknemers zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de nieuwe maatregel. In de melding geeft de politie aan dat het programma hen zal helpen om beter en sneller mogelijk misbruik van informatie te signaleren.

Lees ook Mondkapjesweigeraars gearresteerd en beboet

Atypische signalen

Aankomend voorjaar moet het programma geleidelijk in gebruik genomen worden, waarna eind volgend jaar het zoekgedrag van alle medewerkers in de gaten kan worden gehouden. Bij de politie Amsterdam heeft het computerprogramma een tijdje proefgedraaid. Daar werd in de laatste anderhalf jaar al gewerkt met het controlesysteem ‘Atypische signalen'.



Niet alleen het lekken van informatie naar criminelen wordt aangepakt, ook ander onjuist gebruik van politiedata wordt onder de loep genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het lekken van informatie uit lopende onderzoeken in ruil voor geld of het natrekken van een kennis in het systeem.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Disciplinaire maatregel

Vorig jaar nam de politie 178 gevallen onder de loep waarbij mogelijk informatie gelekt was. Op basis van de onderzoeken kregen 68 agenten een disciplinaire maatregel opgelegd, niet alleen vanwege het lekken van informatie, maar ook vanwege het misbruiken of achterhouden daarvan. In 2018 kwam dit 71 keer voor, in 2017 vijftig keer.



Binnen de politie zijn er voor- en tegenstanders van de nieuwe procedure. „Helaas laten recentelijk de media weer zien, dat er in grote onderzoeken is gelekt”, reageert een politieagent. ,,En daar heb ik een vreselijke hekel aan. Niet alleen anderen, maar ook de eigen collegae kunnen in gevaar gebracht worden.” Tegenstanders waarschuwen dat ‘Big Brother’ over ieders schouder meekijkt.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: