Pokémon Home gelanceerd: speel met al je favorieten over verschillende spellen heen

Trainers kunnen Pokémon uit de spellen Pokémon Sword en Shield, Let’s Go Eevee, Let’s Go Pikachu en Pokémon Bank, van de Nintendo 3DS, overzetten naar de Pokémon Home cloudservice. Van daaruit kan je met je verzamelde Pokémon spelen op de voorgenoemde spellen. Binnenkort kan je zelfs alle beestjes die je te pakken kreeg in Pokémon Go overzetten, al is nog niet bekend wanneer dat mogelijk zal zijn.