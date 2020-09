Playstation 5 komt op 19 november en kost 500 euro

Ook komt Sony met een goedkoper model, dat niet over een disclade beschikt. Dit model verschilt niet in rekenkracht van zijn grotere broer en zal over de toonbank gaan voor 399 euro. Opvallend is dat de Playstation 5 op 12 november al verschijnt in de Verenigde Staten, Japan en nog een aantal andere landen. De Europese markt volgt een week later.

Het vooraf reserveren van een Playstation 5 kan vanaf donderdag, meldt het officiële account van Playstation op Twitter.

Games

Naast de details rond de Playstation 5 deed Sony ook een aantal exclusieve titels uit de doeken. Zo werden er beelden getoond van Final Fantasy 16, Deathloop en God of War: Ragnarok. Ook liet Sony trailers zien van games die op meerdere platforms uitkomen, zoals Spider-Man: Miles Morales, Hogwarts Legacy (een game in het Harry Potter-universum), Call of Duty: Black Ops Cold War en Demon’s Souls.

Productieproblemen?

Volgens persbureau Bloomberg kampt Sony met serieuze productieproblemen van de console. In plaats van 15 miljoen consoles verwacht Sony in het huidige fiscale jaar, dat eind maart 2021 eindigt, 11 miljoen PlayStation 5-modellen te kunnen produceren. Het lukt de Japanse techgigant niet om genoeg chips te produceren. Of dit gevolgen heeft voor de hoeveelheid beschikbare consoles in Nederland, moet nog blijken.

Xbox

Eerder maakte Microsoft ook al de details bekend van zijn console. De Xbox Series X zal 500 euro gaan kosten en verschijnt op 10 november. De Series S, een minder krachtige en dus goedkopere versie, zal voor 299 euro over de toonbank gaan. De twee consoles zijn bijna identiek in specificaties, met een licht voordeel in rekenkracht voor de Xbox van Microsoft.

