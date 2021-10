Planten verzorgen met sensoren en kunstmatige intelligentie: ‘Dat is pas efficiënt tuinieren’

Krijgt een plant wel voldoende water, of misschien juist te veel? Is de temperatuur goed, komt er genoeg zonlicht binnen en is het bemestingsniveau nog op peil? Allemaal vragen die zelfs een ervaren plantenkenner veel tijd en energie kosten. Maar met Nurtio is dat verleden tijd. Deze slimme virtuele tuinman bestaat uit draadloze sensoren die in de plantenpotten worden geplaatst. Deze modulaire en in Nederland ontwikkelde sensoren verzamelen essentiële informatie zoals substraatvochtigheid, bemestingsniveau, licht en temperatuur en sturen deze gegevens naar de cloudomgeving van Nurtio.