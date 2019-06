‘Pingen’ kan niet meer: Blackberry Messenger na 14 jaar op zwart

,,We hebben onze ziel en zaligheid in deze dienst gestopt en we zijn trots op wat we tot nu toe gebouwd hebben”, schreef BlackBerry in een blogpost ten tijde van de aankondiging in april. ,,De technologiesector is erg veranderlijk en ondanks dat we ons best deden, zijn gebruikers overgestapt naar andere diensten”.



BlackBerry Messenger bestond sinds 1 augustus 2005. In de hoogtijdagen, zo rond 2012, had BlackBerry wereldwijd meer dan 75 miljoen abonnees voor zijn diensten. Vooral onder jongeren was de chatservice, ook wel ‘pingen’ genoemd, razendpopulair. WhatsApp was er nog niet en telecomproviders vroegen veel geld voor sms-bundels. Blackberry Messenger bood deze diensten gratis aan, mits gebruikers een Blackberry-toestel hadden.