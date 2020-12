Philips koopt Amerikaans BioTelemetry voor 2,3 miljard euro

Philips is al langer een leidende speler als het gaat om het monitoren van patiënten in ziekenhuizen zelf. Door deze deal denkt de Nederlandse onderneming ook snel groter te kunnen worden met het in de gaten houden van patiënten die thuis zitten. ,,De overname van BioTelemetry past perfect in onze strategie”, benadrukt Philips-topman Frans van Houten.



BioTelemetry is goed voor een groot netwerk. Het bedrijf houdt jaarlijks ruim 1 miljoen hartpatiënten in de gaten met zijn op afstand verbonden hartslagmeters, gegevensanalyse die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en andere diensten.



De onderneming richt zich nu nog vooral op thuismarkt de Verenigde Staten. In bijvoorbeeld Nederland worden nog geen patiënten gemonitord. Philips ziet kansen om de activiteiten van de nieuwe aanwinst verder uit te breiden in andere delen van de wereld, onder meer in Europa.



De verwachtingen over de deal zijn hooggespannen. Philips denkt dat het Amerikaanse bedrijf al direct volgend jaar kan zorgen voor meer omzet en winst. Met name in de Verenigde Staten verwacht Philips forse kostenvoordelen te halen.



De overname wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. BioTelemetry en zijn 1900 werknemers worden dan onderdeel van het Philips-bedrijfsonderdeel Connected Care.