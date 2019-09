Passagiers lopen op rails New Yorkse metro om verloren AirPods te zoeken

De oldschool klaptele­foon is terug, maar dan wél met 4G en stembedie­ning

14:26 Er komen vijf nieuwe Nokia-telefoons op de markt. Een daarvan is de klassieke ‘uitklapper’, de Nokia 2720 Flip. Maar anders dan de opklap-Nokia’s van net na de eeuwwisseling - in de beginjaren was Nokia bijna oppermachtig op de gsm-markt - is dit toestel ook geschikt voor WhatsApp en Facebook.