Paraplu mee of zonnebril op? Met deze weerstations heb je Piet Paulusma niet meer nodig

We hoeven tegenwoordig niet meer te vertrouwen op de Enkhuizer Almanak of volkswijsheden als ‘is februari zacht en stil, dan komt de noorderwind in april’. Voor wat accuratere voorspellingen kunnen we tal van apps, weerdiensten en gadgets raadplegen. De barometer die vroeger als pronkstuk aan de muur hing, is nu tussen de 1 en 100 micrometer groot en zit verstopt in de smart­phone of in van die moderne weerstations.