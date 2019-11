Opvolger XS4All heet Freedom Internet

Met de naam Freedom Internet zeggen de initiatiefnemers de kernwaarden van de nieuwe provider te willen uitstralen: een vrij, open en toegankelijk internet voor iedereen met veiligheid, privacy kwaliteit hoog in het vaandel. Waarden waar XS4All lang ook om bekend stond, totdat eigenaar KPN dat activisme niet langer tolereerde. Het logo van Freedom Internet is de naam in zwarte letters met een gele ballon. De ballon symboliseert de vrijheid, het geel een subtiele verwijzing naar de huiskleur van XS4All. Dit weekend werd al bekend dat de initiatiefnemers het benodigde geld voor de nieuwe provider binnen hebben gehaald. Een crowdfundingactie leverde in slechts enkele dagen 2,5 miljoen euro op. Volgens de actievoerders is de komst van Freedom Internet nodig nu KPN zijn plannen om te stoppen met XS4All weigert terug te draaien. KPN wil de circa kwart miljoen klanten van XS4All onderbrengen in het KPN-merk.

Samenwerking Bits of Freedom

Opmerkelijk is dat zowel de website Freedom.nl en de email-extensie @freedom.nl afkomstig zijn van Bits of Freedom. De privacybelangenclub leent ze uit aan Freedom Internet. Als de provider zijn doelstellingen in de toekomst onvoldoende zou nakomen, mag Bits of Freedom de namen terugvorderen.



Bedoeling is dat Freedom Internet in de eerste maanden van 2020 daadwerkelijk internet, televisie en telefonie gaat leveren. Dan volgt ook een officiële launchparty in Paradiso. Klanten kunnen vandaag echter al founding member worden voor 50 euro. Dat geld wordt later verrekend met het abonnementsgeld. Gestreefd wordt naar 60.000 klanten in drie jaar. Met 25.000 abonnees zou Freedom Internet al uit de kosten zijn.



Het eigendom van Freedom Internet komt bij de Stichting Appeltaart te liggen. Doke Pelleboer, oud-directeur van XS4All, is één van de bestuurders. In een zogenaamd corporate charter worden de kernwaarden bewaakt. Verder is er een Raad van Advies met namens als ICT-expert Brenno de Winter en D66-coryfee Boris van der Ham.