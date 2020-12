Opsporingsdiensten halen groot netwerk van topcriminelen offline

2022 ‘Meer wantrouwen en scepsis in digitale wereld’

18 april Hopelijk zijn we over twee jaar coronavrij. Maar hoe ziet ons leven er dan uit op straat, werk, school en tijdens het uitgaan? We vroegen het aan zeven deskundigen. Marietje Schaake: ‘We zijn teruggeworpen op intensieve communicatie via internet. Dat heeft ook zo zijn schaduwkanten’.