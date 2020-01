Opnieuw een website met miljarden inlognamen en wachtwoorden? ‘Back-up is logische gedachte’

Het is alleen de vraag hoe betrouwbaar WeLeakInfo.to is, zoals de nieuwe versie heet. De website noemt zichzelf ‘de officiële spiegel van WeLeakInfo.com’ en heeft min of meer dezelfde opmaak als de vermeende voorganger. Via Twitter wordt gewaarschuwd dat WeLeakInfo.to bezoekers probeert op te lichten. Cybercrime-deskundige Rickey Gevers laat op hetzelfde sociale medium juist weer weten dat WeLeakInfo wel degelijk terug is.

Arnhemmer als belangrijke schakel

Back-up

De politie zegt bekend te zijn met WeLeakInfo.to, dat nu meer dan zeven miljard gebruikersnamen en wachtwoorden zou aanbieden.



,,Als deze website is te relateren aan verdachten of gegevensdragers in Nederland, dan zal dat aanleiding zijn om in te grijpen’’, stelt een woordvoerder. ,,Met het uit de lucht halen van een website is niet gezegd dat ook alle aangeboden data niet meer beschikbaar is. Dit zijn ICT’ers en een back-up is een logische gedachte.’’



Van een onderzoek is alleen nog geen sprake. Daar gaat de politie pas op over als er aanwijzingen zijn dat WeLeakInfo.to vanuit Nederland wordt beheerd. Dat is nu nog niet het geval.