Opgepast voor gratis antivirussoftware: populaire Avast verkoopt jouw zoekgeschiedenis

VIDEO ‘Plague Inc. is een game, geen bron van info over coronavi­rus’

27 januari Door de uitbraak van het coronavirus staat een game uit 2012 ineens weer in de schijnwerpers. In Plague Inc. moet de gamer een virus ontwikkelen en ervoor zorgen dat dit zich verspreidt en aanpast, en zo veel mogelijk mensen besmet. Het is een spelletje, geen bron van medisch advies, benadrukken de makers nu.