Op zoek naar een nieuwe webcam om te videovergaderen?  Hier moet je op letten

De webcams waren het afgelopen jaar niet aan te slepen. Logisch, door corona zijn we massaal aan het videovergaderen geslagen en dat doen we nog altijd. Ben jij op zoek naar een webcam maar weet je niet zo goed waar je op moet letten? Wij hebben onderstaande tips voor je verzameld

In principe heeft tegenwoordig iedere laptop, Chromebook of MacBook een ingebouwde webcam. Daar kun je een redelijke videocall mee houden maar de kwaliteit houdt over het algemeen niet over. Een losse webcam is daarom aan te reden.

Het is daarbij belangrijk om vooraf te controleren of je computer een ingebouwde microfoon heeft. Zo niet, dan dien je ook een webcam aan te schaffen die hier over beschikt. De meeste moderne computers zijn overigens wel uitgerust met een goede ingebouwde microfoon.

Beeldkwaliteit maakt flink verschil. De meeste ingebouwde webcamera’s bieden een 720p-resolutie met 30 frames per seconde. Voor externe webcams is 720p dan ook minimaal, maar 1080p is net wat lekkerder. Dat is namelijk een volwaardig Full HD-beeld.

4K is niet nodig, wel toekomstbestendig

Wil je helemaal het beste van het beste dan kun je tegenwoordig ook webcams aanschaffen die 4K-resoluties aankunnen. De vraag is echter hoeveel mensen dit ook daadwerkelijk kunnen zien. Veel videobeldiensten zoals Google Meet schalen het beeld alsnog terug naar 1080p, waardoor je daar niks van ziet. Anderzijds is een 4K-webcam toekomstbestendiger.

Over het algemeen geldt: hoe hoger de resolutie van de webcam, hoe duurder deze is.

Focus en stevigheid

Waar je verder op moet letten bij de aanschaf van een webcam is of deze een automatische zoom heeft of dat het zoom handmatig kunt bedienen. Daarnaast zijn er webcams met fixed focus, die hebben één of meerdere automatische instellingen voor het zoomen. Ook zijn er webcams met gezichtstracking die ervoor zorgen dat jij altijd in het midden blijft afgebeeld.

Tenslotte is de bevestiging van de webcam een punt van aandacht. Een goede monitorclip zorgt voor stabiel beeld, of anders is een voet of een statief belangrijk. Niet zo gênant als wanneer tijdens een videocall het beeld opeens in elkaar stort.