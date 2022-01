Op zoek naar een koptelefoon of (draadloze) oortjes? Dit zijn de 5 beste koopjes op dit moment

HP Omen Blast Black

Deze headset zorgt ervoor dat je elke game op scherp staat met zijn 7.1 surround-sound, 24-bit USB DAC en een inschuifbare ruisonderdrukkende microfoon. De headset is compatibel met al je hardware en voelt uiterst comfortabel aan dankzij de hoofdband en superzachte oorkussens. ,,Deze headset is gemaakt voor gamers maar voldoet ook prima voor allerlei andere toepassingen, zoals vergaderingen en het kijken van films en series op je pc”, weet Frank Everaardt.

EPOS GTW 270 Gaming Earbuds

Wil je draadloos gamen, maar ook onderweg van goede geluidskwaliteit genieten, dan zijn deze oortjes van EPOS perfect. ,,Ze zijn draadloos en worden via bluetooth met je telefoon of andere apparaten verbonden. Voor gamers is dat echter niet goed genoeg, want bluetooth is te traag voor heel snelle acties in games. Daarom levert EPOS een speciale usb-c-adapter mee waarmee het geluid sneller bij je oren terechtkomt. De oortjes dekken je oren goed af, waardoor je de focus kunt houden op je game”, schetst Frank Everaardt.

Jabra Elite Active 75t WLC Blue

,,Dit zijn dé oortjes voor actievelingen”, weet Frank Everaardt. ,,Tijdens het hardlopen, sporten in de sportschool of andere work-outs bieden deze oortjes van Jabra prima geluidskwaliteit. In tegenstelling tot andere oortjes zijn ze water- en zweetbestendig, ideaal om de kilo’s van de feestdagen weg te werken. Jabra biedt zelfs twee jaar garantie tegen stof en zweet.”

Logitech Zone 900 Black

De Logitech Zone 900 beschikt onder meer over actieve geluidsonderdrukking, een geavanceerde anti-interferentiemicrofoon en 14 uur batterij. ,,Dit is een headset voor vergadertijgers. Deze headset ligt comfortabel op je oren en is helemaal ontworpen voor urenlange Teams- en Zoom-sessies”, weet Frank Everaardt.

Skullcandy Set In-Ear Sport Earbuds Black/Red

,,Dit zijn simpele oortjes zonder gedoe, voor een strakke prijs”, zegt Frank Everaardt. ,,Ben je je oude oortjes kwijt of wil je over betere oortjes beschikken dan die je eventueel bij je telefoon hebt gekregen, dan is dit een betaalbaar alternatief.”

