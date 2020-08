Op Eindhoven Airport rijdt de koffer straks zelf naar het vliegtuig

Ga­me-industrie zorgt voor extra banen én gevulde (winkel)panden

11 augustus De enorme groei van de game-industrie in Nederland zorgt niet alleen voor honderden extra banen, maar ook voor een stijgende vraag naar vastgoed. Kantoren voor de ontwikkeling van games, maar ook (winkel)panden in stadscentra zijn in beeld voor de vestiging van gamewinkels- en hallen.