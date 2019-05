‘Ontwerpfoutje bij Samsung: wifi op nieuwste tablet kan wegvallen’

Volgens de site zit het probleem onderaan in de linkerhoek, als je de tablet horizontaal vasthoudt met de frontcamera aan de linkerkant. In die positie kan je hand het wifi-signaal geheel of gedeeltelijk blokkeren. Als de tablet verticaal wordt vastgehouden, zou het probleem niet spelen.



De signaalsterkte nam bij tests met de helft af, schrijft SamMobile. Dat zou al voldoende zijn om in de problemen te komen tijdens gamen of het bekijken van streams. Een softwareoplossing zit er volgens de website niet in. De enige ‘oplossing’ is de tablet in horizontale positie geheel anders vast te houden of 180 graden te draaien, zodat de frontcamera aan de rechterkant zit.