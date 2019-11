Ontslag voor Apple-techneut die pikante foto van klant naar zichzelf stuurde

Fuentes ging na de pijnlijke ontdekking op hoge poten terug naar de winkel, waar de manager haar beloofde ‘erin te duiken’. Ze confronteerde zelf de stiekeme medewerker, die wel toegaf dat het nummer van hem was, maar geen idee zei te hebben hoe het bericht verstuurd was, meldt The Washington Post. Apple liet het er niet bij zitten en gaf de man direct de zak.



,,Apple is direct een intern onderzoek gestart en we zijn dankbaar dat deze zorgelijke situatie is gemeld’’, laat het bedrijf aan de krant weten. ,,We hebben vastgesteld dat de werknemer de strikte privacyregels, waaraan iedereen wordt gehouden, heeft overtreden. Hij werkt niet langer voor ons bedrijf.’’ Gloria laat in haar Facebookbericht weten een klacht bij de politie tegen de vrijpostige man te zullen indienen.



Fuentes hoopt dat anderen lering zullen trekken uit haar pijnlijke ervaring. ‘Ik deel dit omdat iPhones onder jongeren een must-have zijn en ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die dit is overkomen’, klinkt het. ‘Wat als hij dit bij iemands tienerdochter heeft gedaan, of bij om het even welke vrouw dan ook! Ik heb geen idee of hij alleen de foto heeft verstuurd die hij is vergeten te wissen en wat hij ermee van plan is!’